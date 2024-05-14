ВСУ бросят половину новых бригад на защиту Киева

Командиры в ВСУ готовы к потерям новых территорий без военной помощи от Запада. Половину новых военных бригад отправят на защиту Киева на фоне стремительного наступления ВС РФ.

«Российские наступления последних недель на востоке и северо-востоке начинают опасным образом менять геометрию фронта. Ситуация улучшится с приходом западного оружия, но до тех пор «мы продолжим умирать, продолжать терять территории», – сказал командир одной из действующих в Харьковской области бригад ВСУ в беседе с New York Times.

Аналитики отметили, что российским войскам даже не нужно полностью захватывать Харьков, чтобы его контролировать. Если подразделения ВС РФ продвинутся еще на 10 км от нынешних позиций, «город с населением 1,8 млн человек окажется в зоне досягаемости артиллерии». Это станет значительным прорывом России, который приведет к падению решимости Запада помогать Украине.

Киев опасается, что после взятия Харькова российские войска вновь пойдут к столице. Поэтому пять из 10 сформированных в ближайшее время бригад бросят на защиту Киева.

Все чаще в адрес украинских властей звучат упреки, что набор дополнительных солдат начат с опозданием. В МО Украины предупредили, что ситуация, когда часть украинцев сражается, а часть живет обычной жизнью, скоро закончится, потому что все население должно быть мобилизовано, пишет Politico.

Украинские солдаты массово бегут с линии боевого соприкосновения, в Харьковской области объявили план-перехват. Боевики шокированы тем, как быстро продвигаются российские силы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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