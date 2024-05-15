Российская армия окружила часть группировки ВСУ в Часовом Яре

Группировка украинских вооруженных сил в восточной части города Часов Яр на Донецком направлении попала в оперативное окружение. Сейчас вся эта территория находится под полным огневым контролем российских подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

По словам собеседника агентства, украинские войска несут большие потери на этом участке фронта.

Источник также рассказал, что украинское командование перебросило личный состав 95-й, 46-й и 82-й бригад из Часова Яра под Харьков. За прошедшую ночь ВСУ бросили несколько позиций к югу и юго-востоку от города.

Ранее сообщалось, что украинское командование реальные потери ВСУ в Часовом Яре, за который сейчас идут ожесточенные бои.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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