В Авдеевке обнаружили схрон с 33 кг тротила и гранатами

В Авдеевке спецслужбы обнаружили несколько заминированных схронов ВСУ, оставленных боевиками при отступлении. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.

Тайники с оружием были найдены в ходе оперативно-боевых мероприятий. Украинские военные оставили после себя 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различных видов, 121 выстрел гранатомета и более 22 тысяч патронов к стрелковому оружию.

В ФСБ добавили, что оперативные мероприятия по демилитаризации освобождаемых населенных пунктов Донецкой Народной Республики продолжаются.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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