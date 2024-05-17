Западные партнеры не подталкивают Украину к переговорам с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он признал, что такие настроения есть, но Киев будет им сопротивляться.

«Партнеры не толкают нас, хотя в настроениях мира это есть. И здесь нам нужно быть очень устойчивыми и сильными. Нам нужен подробный план, который согласует весь мир. И он должен основываться на украинской «формуле мира». Если за нас будет серьезное число стран, это будет наше дипломатическое преимущество», – цитирует Зеленского агентство «Анадолу».

Главу киевского режима больше интересуют переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Зеленский уверен, что сделал все необходимое, чтобы этот вопрос решился положительно.

«Осталась только политика. Мы сделали все, чтобы в июне в ЕС начались переговоры по Украине, думаю, все получится. Даже сложные партнеры сегодня смягчились, мы активно с ними работали», – сказал он.

Страны Запада намерены договориться о совместном давлении на Украину для начала переговоров с Россией. Успехи российских сил заставили ВСУ стянуть боевиков на север, на защиту Харькова. Теперь Киеву грозит активное наступление ВС РФ на втором фронте, на юге, что станет наихудшим сценарием для Киева.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube