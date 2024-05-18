Армия России взяла под контроль еще одно село в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль село Старица в Харьковской области, которое находится рядом с городом Волчанском, и продолжили продавливать оборону ВСУ в приграничной зоне. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника», – говорится в сообщении ведомства.

Надо отметить, что ранее в мае российские военные освободили 12 сел в приграничной зоне Харьковской области.

За минувшие сутки российские силы нанесли поражение живой силе и трех бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области. Вместе с тем бойцы ВС РФ отбили четыре контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Воланск Харьковской области.

Суточные потери ВСУ составили до 150 боевиков, танк, две боевые бронемашины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы разбиты боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Богдана», САУ «Гвоздика». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

За прошедшие сутки на остальных направлениях спецоперации российская армия отбила 10 контратак противника, улучшив свое положение и заняв более выгодные позиции. В ходе боевых действий в совокупности было уничтожено до 1575 украинских боевиков и порядка 50 единиц бронетехники, артиллерийских установок и орудий, автомобилей, в том числе три танка, три боевых машин пехоты, среди них БМП «Marder» производства ФРГ, и семь бронемашин.

Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне действия «Южной» группировки войск. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Новый в ДНР. ВСУ лишились более 690 боевиков, танка, пяти боевых бронемашин и шести автомобилей.

Также сообщается, что в течение суток российские войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, склад хранения безэкипажных катеров и поразили скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах.

Средствами ПВО сбито 37 вражеских беспилотников, оперативно-тактическая ракета «Точка-У», а также 21 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и «Ольха».

В западной части Черного моря и на реке Днепр за сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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