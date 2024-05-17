ВС РФ за неделю взяли под контроль 14 населенных пунктов в зоне СВО

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника. За неделю ВС РФ взяли под контроль 14 населенных пунктов в зоне спецоперации, отразив при этом 128 контратак штурмовых групп ВСУ. В ходе боев киевский режим потерял более 9,5 боевиков, 63 украинских военнослужащих сдались в плен.

«В течение недели подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

На этом направлении российские бойцы отразили 21 контратаку штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Старица Харьковской области. Потери противника составили до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин РСЗО, в том числе шесть боевых машин РСЗО «Vampire», 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10».

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 – в зоне ответственности группировки войск «Север»», – уточнили в оборонном ведомстве.

Тем временем, подразделения «Западной» группировки войск отразили 37 контратак. Были уничтожены два полевых склада боеприпасов. ВСУ лишились до 960 боевиков и наемников, двух танков, девяти броневиков, 24 автомобилей, четырех РСЗО «Град» и «Верба», 25 орудий полевой артиллерии.

«Южная» группировка войск отразила девять контратак штурмовых подразделений противника, уничтожив три станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 16 полевых складов боеприпасов. Здесь киевский режим за неделю потерял до 3725 военнослужащих, восемь танков, в том числе пять «Leopard-2А1», 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, РСЗО «Град», 47 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили поселок Керамик Донецкой Народной Республики, а также отразили 59 контратак. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2475 солдат, четыре танка, в том числе один «Abrams», 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, РСЗО RAK-SA-12. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 23 орудия полевой артиллерии, из которых пять САУ «Paladin» и три гаубицы М777.

Подразделения группировки войск «Восток» отразили две контратаки штурмовых групп. Потери противника составили до 965 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, РСЗО «Град» и две боевые машины ЗРК «Стрела-10». Поражены 20 орудий полевой артиллерии, из которых четыре польские САУ «Krab» и четыре американские гаубицы М777.

В Запорожской области полностью освобождено село Работино. В результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» противник потерял до 265 боевиков, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, РСЗО «Vampire», 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777, а также самоходную огневую установку ЗРК «Бук».

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета ATACMS и «Точка-У», 31 управляемая авиабомба «Hammer», 15 противорадиолокационных ракет HARM, 199 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Град» и «Ольха», а также 329 беспилотников.

Ракетные войска, артиллерия и дроны за неделю уничтожили четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке и 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Также были поражены: дивизион ЗРК «Patriot» на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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