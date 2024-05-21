Армия России отразила 17 контратак ВСУ и продвинулась на пяти направлениях в зоне СВО

ВС РФ за минувшие сутки отбили 17 контратак штурмовых групп противника и улучшили свои позиции на пяти направлениях в зоне спецоперации. Противник потерял более 1600 боевиков убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 45 беспилотников, две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь крылатых ракет «SCALP-EG», пять управляемых авиационных бомб «Hammer», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха»», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

По направлениям: семь контратак штурмовых групп отразили подразделения группировки войск «Центр», шесть атак отбиты бойцами западной группировки войск, еще три атаки удалось отразить группировке войск «Север», один раз ВСУ попытались атаковать на востоке.

В общей сложности за сутки потери киевского режима составили 1660 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, из них четыре БМП «Bradley», два бронетранспортера, 29 автомобилей и пикапов, три САУ 2С3 «Акация», гаубица Д-20 и три Д-30, пять артсистем М777, две САУ «Гвоздика», гаубица «Гиацинт-Б», РСЗО «Град», «Мста-Б» и М198.

Кроме того, российскими военными уничтожен склад с боеприпасами ВСУ, две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и одна AN/TPQ-50.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 95-ти районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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