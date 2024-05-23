Российская армия продвинулась в глубину обороны противника в зоне спецоперации и взяла под контроль село Андреевка. Кроме того, ВС РФ за сутки отбили 11 контратак штурмовых групп ВСУ и заняли более выгодные рубежи в зоне ответственности пяти группировок войск.

Шесть атак отразили бойцы подразделений группировки войск «Центр». ВСУ безуспешно штурмовали в районах населенных пунктов Очеретино, Соловьево и Уманское Донецкой Народной Республики. «Потери противника составили до 405 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три БТР «MaxхPro», и шесть автомобилей, – сообщили в Минобороны РФ. – В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и две легкие буксируемые гаубицы М102».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Ивановка и Новосадовое ДНР, а также отразили четыре контратаки в районах Нововодяного, Белогоровки ЛНР и Григоровки ДНР. Киевский режим потерял до 320 боевиков, два БТР, в том числе М113, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и две боевые машины РСЗО «Град».

Две контратаки отбила группировка войск «Север» в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области. На этом направлении потери ВСУ составили до 365 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, гаубица М777, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР. «Противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin», пушку «Гиацинт-Б», четыре гаубицы Д-20, а также орудие L-11», – отметили в оборонном ведомстве.

Улучшить тактическое положение удалось и группировке войск «Восток», которая поразила бригады теробороны в районе Макаровки в ДНР. ВСУ потеряли до 120 боевиков, две БМП, шесть автомобилей, гаубицу FH-70, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области», – рассказали в МО. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

Средствами ПВО за сутки сбито 53 украинских беспилотника, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, три управляемые авиабомбы «Hаmmer», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также 47 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire» и «Ольха».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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