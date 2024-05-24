Германия и Дания поставили Киеву еще 10 танков Leopard

Германия и Дания отправили Украине еще десять танков Leopard 1. Об этом говорится в списке, опубликованном на сайте немецкого правительства.

В перечне вооружений, направленных киевскому режиму, число танков Leopard 1 выросло на десять единиц и составило 40 штук. Кроме того, Германия готовится передать ВСУ еще три реактивные системы залпового огня Himars.

Ранее глава испанского министерства обороны анонсировал поставки Киеву танков Leopard. Планируется, что новая партия прибудет в зону спецоперации до конца июня.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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