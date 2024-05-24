Армия России нанесла 49 групповых ударов по военным объектам на Украине

За неделю с 18 по 24 мая ВС РФ нанесли 49 групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Целью ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами российских военных были аэродромная инфраструктура, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и дронов.

«Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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