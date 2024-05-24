За минувшую неделю российская армия отбила 88 контратак штурмовых групп ВСУ, продвинулась в глубину обороны противника и взяла под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО. Киевский режим потерял более 11,2 тыс. боевиков и наемников. При этом 67 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили 41 контратаку в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское, Очеретино, Архангельское и Соловьево Донецкой Народной Республики. На данном направлении ВСУ потеряли до 2770 военнослужащих, танк, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, в том числе: четыре боевые машины пехоты «Marder», а также пять БМП «Bradley» и три бронетранспортера «MaxxPro».

Северная группировка войск отбила 23 контратаки штурмовых групп и освободила населенный пункт Старица Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Здесь ВСУ потеряли до 1840 военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО «Град» и «Vampire», а также 37 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив 15 атак противника. На этом направлении Киев лишился до 2040 военнослужащих, двух танков, 18 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, двух РСЗО «Град», а также 32 орудий полевой артиллерии.

Восточная группировка войск улучшила тактическое положение и отбила девять контратак штурмовых групп механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, а также нацгвардии Украины. Потери противника составили до 920 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии.

«В течение недели подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили три населенных пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку Донецкой Народной Республики, и продолжали продвигаться в глубину обороны противника», – говорится в сводке МО. При этом было нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. За неделю противник до 3285 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 46 автомобилей, 32 орудия полевой артиллерии, из них 27 западного производства. Кроме того, уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены поражения живой силе и технике двух бригад морской пехоты, трех бригад ВСУ, двух соединений теробороны, а также бригады нацгвардии Украины. Противник потерял до 350 боевиков, три танка, два броневика, 35 автомобилей, две РСЗО «Град», а также 24 орудия полевой артиллерии.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВКС РФ и системы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29, восемь крылатых ракет SCALP-EG, 25 ракет ATACMS и «Точка-У», 18 управляемых авиабомб Hammer, 13 противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельную ракету «Нептун», 91 снаряд РСЗО различных типов и 356 дронов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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