ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За прошедшие сутки российские войска отбили три контратаки штурмовых групп ВСУ и освободили село Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области», – говорится в сообщении. На данном направлении ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу М198, Д-20, Д-30, а также пушку М119.

Северная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Русские Тишки Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 13-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Глубокое. Потери киевского режима составили до 300 боевиков, четыре автомобиля, РСЗО «Град», гаубица М777, САУ «Акация» и Д-30.

Подразделения группировки войск «Центр» отбили одну атаку, улучшили позиции и нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Розовка и Новгородское ДНР. Украинская армия потеряла до 355 военнослужащих, три броневика, в том числе БМП «Bradley» и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ М109 «Paladin», гаубица М777, «Мста-Б», а также четыре САУ «Гвоздика».

Восточная группировка войск отразила одну контратаку, заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе и технике бригад теробороны и нацгвардии в районах Пречистовки и Макаровки ДНР. ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих, три автомобиля, самоходку «Krab», гаубицу М777 и Д-20.

Подразделения «Южной» продвинулись у населенных пунктов Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. На данном направлении киевский режим лишился до 480 военнослужащих, трех броневиков, пяти автомобилей, гаубицы М777, Д-20 и двух Д-30. Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: две гаубицы М777, Д-20, три Д-30, а также М119.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять оперативно-тактических ракет ATACMS, 32 реактивных снаряда HIMARS и «Vampire», противокорабельная ракета «Нептун», а также 41 беспилотник.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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