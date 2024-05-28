Бельгия пообещала поставить Украине 30 истребителей F-16

Бельгия передаст Киеву 30 истребителей F-16 к 2028 году. Об этом заявила министр иностранных дел королевства Аджа Лябиб.

Первые самолеты будут переданы Украине до конца этого года, сообщила глава МИД Бельгии в эфире радио RTL.

В конце марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что первые F-16 окажутся в стране в середине лета. В мае представитель воздушных сил страны Илья Евлаш говорил, что первые истребители F-16 Украина может получить после Пасхи.

Шеф Пентагона Ллойд Остин также сообщал, что в этом году на Украину начнут прибывать эскадрильи F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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