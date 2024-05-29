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Среда, 29 мая 2024, 12:26 мск

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Обмен пленными между Россией и Украиной приостановлен из-за требований Киева

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова Фото: пресс-служба Кремля

Россия и Украина приостановили работу по возвращению военнопленных из-за требований Киева. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены», – сказала омбудсмен, выступая в Доме прав человека.

Москалькова выступила с благодарностью в адрес Минобороны РФ за работу по возвращению людей из плена. «Мы чувствуем волнения и напряжение людей и делаем все возможное, чтобы довести до их сведения информацию о мероприятиях со стороны государства», – добавила она.

Ранее Москалькова сообщила, что направила своему киевскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 500 пленных, которых Украина отказывается забирать уже несколько месяцев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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