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Четверг, 30 мая 2024, 12:15 мск

Новости Конфликт на Украине

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Размеры взяток на Украине выросли на фоне мобилизации

Коррупция на Украине усилилась на фоне ужесточения мобилизации, заявил член международного общественного движения «Другая Украина» политолог Александр Дудчак. По его данным, рядовые сотрудники военкоматов покупают виллы в Испании.

Эксперт отметил, что дача взятки сотрудникам ТЦК не гарантирует, что человек не попадет под мобилизацию.

«Откупиться по большому счету будет крайне сложно. Ты одному заплатил, получил какие-то бумаги, но примут новые условия, и всё это обнулится, опять проведут ротацию среди военкомов, и договоренности с прежними не будут учитываться. Обычные военкомы покупают себе виллы в Испании. Оказалось, что это очень прибыльная деятельность», – приводят его слова «Известия».

Власти Украины проводят формальные кампании против коррупции, но подозреваемые успешно откупаются от следственных органов. Главный результат такой борьбы с коррупцией – рост размера взяток. Дудчак считает, что у жителей Украины больше нет денег, чтобы удовлетворить растущие аппетиты военкоматов.

«Как обычно бывает на Украине после очередной кампании по борьбе с коррупцией, просто ставки по взяткам резко возрастают. Пожалуй, это последнее повышение цены, потому что нет у людей ресурсов. Сейчас пошел вал обращений к врачам с просьбой поискать возможность дать категорию по инвалидности или выдать документы по уходу за членом семьи», – рассказал Дудчак.

На Украине признали раскол общества из-за мобилизации. По фактам применения насилия со стороны сотрудников ТЦК возбуждены уголовные дела, как и по фактам взяток за освобождение от мобилизации.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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