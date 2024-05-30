Система ПВО сбила истребитель Су-27 воздушных сил Украины

В зоне спецоперации был сбит украинский истребитель. Об этом сообщает Минобороны РФ. За сутки российские войска отразили 12 контратак штурмовых групп ВСУ и продвинулись в глубину обороны противника на пяти направлениях.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, – говорится в сообщении оборонного ведомства. – За сутки уничтожено: 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет «ATACMS» и противорадиолокационная ракета HARM».

Кроме того, в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах», – отметили в МО.

В общей сложности за последние сутки российская армия отбила 12 контратак штурмовых групп ВСУ. Подразделения группировок войск «Север», «Запад», «Центр», «Восток» и «Южной» продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи позиции.

На этих направлениях потери киевского режима составили более 1455 боевиков и наемников, три танка, семь броневиков, 15 автомобилей, три гаубицы Д-20 и три гаубицы Д-30, три самоходки «Krab», гаубицы L-119 и «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град» и станция радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М198, две пушки Д-20 и две Д-30, «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», САУ «Paladin», артсистема М777, САУ «Акация», РСЗО «Град» и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Марьевка Днепропетровской области, – добавили в Минобороны России. – Потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab», гаубица Д-20 и гаубица Д-30».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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