ВС РФ групповым ударом разбили арсеналы ВСУ с западным оружием

Россия нанесла групповой удар по объектам энергетики Украины, питавшим военные предприятия. Также разбиты арсеналы украинских военных с полученным от Запада оружием, сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на попытки киевского режима атаковать энергетическую и транспортную системы России.

«ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Кроме того, поражены арсеналы хранения западного вооружения. Цель удара достигнута», – говорится в сообщении.

По данным МО РФ, с 25 по 31 мая Россия нанесла 25 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. Целями ударов стали командные пункты ВСУ, военные аэродромы, средства ПВО, цеха и склады с катерами-дронами и БПЛА.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube