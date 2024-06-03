Специальная военная операция может завершиться до конца 2024 года, считает Герой России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его мнению, российских бойцов вскоре ожидают решающие столкновения с подразделениями ВСУ.

«И враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась. Я думаю, СВО в этом году завершится. Мы доведем всё до логического конца», – сказал Алаудинов в беседе с «Известиями».

Он отметил, что оперативная обстановка полностью находится под контролем ВС РФ. В ближайшее время российскую армию ожидают решающие столкновения с ВСУ, которые также покажут Западу, что он не может победить Россию.

«Сейчас мы подходим к моменту, когда будут решающие сражения не только для России, но и для коллективного Запада, который решил победить нас и в очередной раз осознал, что не в состоянии это сделать», – подчеркнул Алаудинов.

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал, что окончание конфликта на Украине произойдет до конца 2024 года. По его мнению, Россия уже победила в противостоянии с коллективным Западом во время СВО.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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