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Понедельник, 3 июня 2024, 12:54 мск

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Нидерланды разрешат Киеву использовать F-16 для ударов по России

Фото: Минобороны РФ

Нидерланды позволят Киеву использовать истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом заявила глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico.

Нидерланды, в отличие от Бельгии, не будут накладывать ограничения на использование своих F-16. «Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это для выбора военных целей», – сказала Оллонгрен.

Напомним, Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Предполагается, что первые самолеты поступят в распоряжение ВСУ уже в этом году.

Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб ранее заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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