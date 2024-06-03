Нидерланды разрешат Киеву использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды позволят Киеву использовать истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом заявила глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico.
Нидерланды, в отличие от Бельгии, не будут накладывать ограничения на использование своих F-16. «Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это для выбора военных целей», – сказала Оллонгрен.
Напомним, Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Предполагается, что первые самолеты поступят в распоряжение ВСУ уже в этом году.
Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб ранее заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года.
Амстердам, Зоя Осколкова
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