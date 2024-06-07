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Суббота, 8 июня 2024, 01:29 мск

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СМИ: Западное участие не помогает Украине

Старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики Роб Ли заявил, что западная помощь пока не оказала решающего эффекта на фронте, и Россия продолжит наступать, – сообщает в пятницу, 7 июня, The New York Times.

В комментарии американскому изданию Роб Ли сказал: «Предоставление помощи Западом облегчило Украине защиту своих позиций, но решающего эффекта все-таки не оказало. Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи и, вероятно, будет продолжать наступление большую часть текущего года».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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