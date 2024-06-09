Российская армия нанесла удары по пунктам дислокации операторов ударных беспилотников, известных как «Птахи Мадяра», а также иностранных наемников. Помимо этого, ВС РФ отразили 14 контратак штурмовых групп ВСУ, а средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов («Птахи Мадяра») и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе», – сообщает Министерство обороны РФ.

Средствами ПВО сбит украинский военный вертолет Ми-8, перехвачены 66 дронов и 13 реактивных снарядов HIMARS.

Подразделения пяти группировок войск улучшили тактическое положение и заняли более выгодные позиции. За последние сутки отражены 14 контратак бригад нацгвардии, морской пехоты, воздушно-десантной, механизированной, теробороны, егерской, а также бригады охраны генерального штаба ВСУ.

За сутки киевский режим потерял 1475 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе БМП «Marder» и «Bradley», 25 автомобилей и пикапов, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ М109 «Paladin», гаубицу FH-70, две пушки «Мста-Б», три САУ «Гвоздика», орудие М119, САУ «Krab» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Krab», гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, установка РСЗО «Град», две гаубицы М777, САУ «Акация» и две противотанковые пушки «Рапира».

В зоне ответственности подразделений группировок войск «Южной» и «Север» уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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