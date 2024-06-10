ВСУ запускают «стаи» дронов-камикадзе для охоты на российскую артиллерию

Вооруженные силы Украины применяют «стаи» дронов для атаки на российскую артиллерию. Об этом сообщил РИА «Новости» командир боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

«После того, как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летит 4-5 «Камикадзе», понятно, что ты куда-то попал хорошо, ты кому-то насолил, на тебя сразу начинается охота», – рассказал собеседник агентства.

В российских войсках разработали свою тактику для борьбы с такими «стаями» дронов. Вместе с артиллеристами на место выезжают бойцы с постов воздушного наблюдения и уничтожают прибывающие беспилотники.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube