Финляндия отправляет Киеву еще не испытанные образцы оружия

Финляндия отправляет на Украину оружие, которое еще не прошло испытаний. Об этом сообщил глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен.

По его словам, Киеву поставляются образцы последних новинок финской оборонной промышленности, некоторые из которых все еще находятся на стадии разработки. Полученный на Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, отметил генерал-лейтенант в интервью информационному агентству STT.

Напомним, ранее власти Финляндии выделили Киеву очередной транш военной поддержки на сумму 188 млн евро. Финский премьер Петтери Орпо также говорил, что полное содержание пакета помощи не разглашается.

В свою очередь Россия неоднократно заявляла, что НАТО делает себя непосредственным участником конфликта на Украине, снабжая оружием киевский режим.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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