Солдат ВСУ переплыл Днепр на плоту из бутылок, чтобы сдаться в плен

Военнослужащий ВСУ переплыл Днепр на плоту из пластиковых бутылок и сдался российским бойцам. Российская сторона готовила переход почти три месяца, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Украинский военный признался, что его бригаду собрались перебросить на Харьковское направление, поэтому он решил сдаться в плен.

«Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев», – сказал собеседник.

В конце апреля гражданин Украины сбежал в Белоруссию через Днепр на надувном матрасе. Госпогранслужба Украины подтвердила, что около 45 украинцев погибли при попытке сбежать из страны, чтобы не попасть под мобилизацию.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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