В Киеве рассказали, где спрячут F-16 от российских ударов

Киевский режим оставит некоторые полученные от Запада истребители F-16 на территории других стран ради безопасности, сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. Самолеты станут резервом Киева для замены выбывших из строя машин.

Самолеты разместят в ангарах тех же стран, которые учат украинских пилотов управлять американскими истребителями.

«Некоторые останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не на Украине, чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв», – цитирует Голубцова «Страна.ua».

На территории Украины будет находиться столько самолетов, сколько пилотов смогут на них летать. Если обученных пилотов станет больше, то истребители переведут на украинскую территорию, добавил чиновник.

Президент РФ Владимир Путин разрешил российским летчикам бить по аэродромам третьих стран, откуда будут вылетать истребители F-16 для ударов по России. «Если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы ни находились», – сказал Путин во время встречи с военными летчиками в Тверской области.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube