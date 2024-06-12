День России: ВС РФ утром нанесли мощный удар по военным объектам на Украине

Сегодня утром Вооруженными силами РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.
В ведомстве также уточнили, что разгромлен также пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также склады боеприпасов и взрывчатых веществ.
«Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в минобороны РФ.
Москва, Елена Володина
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