Российские войска улучшили свое положение почти на всех направлениях специальной военной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за последние сутки на фронтах уничтожено более 1800 боевиков и разгромлено несколько складов с боеприпасами – наряду с утренним мощным групповым ударом по военным объектам в глубине Украины.

По данным ведомства, самые серьезные потери противник несет в Донецкой народной республике (ДНР), где подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Артема, Катериновка и Курахово. При этом были отражены две контратаки.

На этом направлении противник потерял до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и американское 105-мм орудие М119. Также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

В то же время подразделения группировки войск «Запад» также улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», 105-мм гаубицу М101 производства США.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области и отражено шесть контратак. Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». За сутки уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение в ДНР и отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской области и ДНР. Противник потерял до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований ВСУ районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Степовое Запорожской области и Львово Херсонской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда «Ольха», а также 61 беспилотный летательный аппарат.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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