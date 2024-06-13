Канада отправит Украине более 2000 авиационных ракет

Канада намерена передать киевскому режиму около 2,3 тыс. авиационных ракет, бывших на вооружении канадских ВВС. Министр обороны страны Билл Блэр заверил, что ракеты протестировали на исправность перед отправкой.

«Канада предоставит Украине 2,3 тыс. канадских авиационных ракет CRV7. Специалисты потратили несколько месяцев на обеспечение безопасной эксплуатации ракет. Канада также отправит 29 дистанционно управляемых боевых модулей немецкого производства, которые можно прикрепить к бронемашинам, 130 тыс. патронов для стрелкового оружия», – пишет Reuters.

Блэр в своем блоге сообщил, что Оттава уже отправила предназначенную Киеву первую партию бронемашин. В Европу везут четыре из 50 обещанных броневиков. До конца лета планируется обучить украинских боевиков управлению переданными машинами.

В апреле Канада объявила о выделении 3 млн канадских долларов или 2,1 млн долларов США для киевского режима на производство беспилотников. Сборка дронов будет проходить на украинской территории.

Оттава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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