Владимир Зеленский* по итогам саммита G7 в Италии на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг, 13 июня, заявил, что Си Цзиньпин дал ему слово не продавать России «ни одной единицы» вооружения, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «У меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он пообещал, что не продаст ни одной единицы вооружения России. Посмотрим. Если он честный человек, он не будет этого делать, потому что он дал мне слово».

Апулия, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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