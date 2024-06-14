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Пятница, 14 июня 2024, 21:56 мск

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На Украине заявили об ухудшении ситуации в энергосистеме

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил в пятницу, 14 июня, что на следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее по сравнению с тем, что наблюдается сейчас, – сообщают местные СМИ.

В интервью одному из украинских изданий Кудрицкий сказал: «Следующая неделя будет сложнее для энергосистемы, потому что вернется жара, а мы будем иметь пониженную мощность АЭС, если сравнивать с текущей неделей. Из-за массированных обстрелов энергосистема потеряла резерв прочности и стала зависимой от погоды и резких изменений потребления электроэнергии, что вынуждает балансировать ее отключениями потребителей».

«Если ранее мы имели дополнительные электростанции, которые можно было оперативно включить, мы бы перекрылись включением каких-то гидроагрегатов или блоков ТЭС, то сейчас у нас такого маневра просто нет», – пояснил председатель правления «Укрэнерго».

Следует отметить, что на станице НЭК «Укрэнерго» в одной из соцсетей размещено объявление с предупреждением об отключениях света «большей части потребителей».

«Завтра отключения света по всей стране будут с 8:00 до 23:00, при этом в период с 16:00 до 23:00 обесточат большую часть потребителей. Причина отключений – пониженная работа солнечных электростанций из-за облачной погоды и вывод в ремонт очередного атомного энергоблока», – говорится в сообщении украинской энергокомпании.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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