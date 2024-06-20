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Пятница, 21 июня 2024, 01:35 мск

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Кулеба назвал швейцарский саммит по Украине «прыжком к миру»

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 20 июня, заявил, что «глобальный саммит», прошедший в Швейцарии на прошлой неделе, стал «прыжком к миру», – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, может ли прошедший в Швейцарии «саммит» мира стать стартом мирных переговоров, Кулеба в эфире телемарафона сказал: «Саммит стал прыжком к миру. Это еще не мир. Впереди долгий путь. Впереди еще очень тяжелый путь. Я хочу быть честным со всеми, потому что, как говорится, чем глубже в лес, тем больше дров. Будет много еще проблемных вопросов. Но у нас нет другого пути, кроме как их решить».

Следует отметить, что вину за отзыв подписей нескольких стран под итоговым коммюнике «саммита» глава украинской дипломатии возложил на принявшую и организовавшую мероприятие Швейцарию.

«Ситуация с отзывом подписей под совместным коммюнике по итогам саммита мира возникла из-за того, что Швейцария включила в первый список подписантов, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение. Эти страны обратились и сказали: «Подождите, мы еще рассматриваем этот документ». Ну, потому что он на саммите правился до последнего момента», – пояснил Кулеба.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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