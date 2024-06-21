Российские войска уничтожили 13 710 боевиков и 130 единиц бронетехники ВСУ за неделю. Все группировки успешно продвинулись вглубь обороны противника, сообщило Минобороны РФ.

В течение недели группировка войск «Север» отразила 17 контратак штурмовых групп противника и ликвидировали до 1980 украинсикх боевиков, четыре танка, две боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, боевые машины РСЗО HIMARS производства США и «Град», 22 орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Группировка «Запад» успешно отразила 12 контратак штурмовых групп противника и уничтожила до 3 330 военных, два танка, 15 ББМ, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ «Нота».

«Южная» группировка ВС РФ успешно отбила шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник за неделю лишился до 4290 человек, танка Leopard производства ФРГ, 19 ББМ, в том числе четырех бронетранспортеров М113 производства США, 47 орудий полевой артиллерии, двух пусковых установок РСЗО, в том числе одной RAK SA-12 хорватского производства.

Группировка войск «Центр» отразила 31 контратаку и ликвидировала до 2530 украинских военных, 13 ББМ, из них шесть MaxxPro и Humvee производства США, 53 орудия полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

Группировка войск «Восток» освободила село Загорное в Запорожской области и ликвидировала до 970 военных ВСУ, десять ББМ, 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства, три станции РЭБ «Буковель-AD» и «Анклав».

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 610 боевиков, 29 орудий полевой артиллерии, пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS производства США.

Средства ПВО за неделю сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб Hammer, 55 снарядов РСЗО HIMARS, 397 беспилотников.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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