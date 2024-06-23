Россия разбила тренировочный лагерь украинских пилотов

Утром 23 июня ВС РФ нанесли групповой удар по тренировочному лагерю воздушных сил Украины. Все выбранные в качестве целей объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении.

Напомним, утром в 10 регионах Украины объявили воздушную тревогу. Жители Киева рассказали о взрывах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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