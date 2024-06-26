Подразделения ВС РФ уничтожили до 1815 боевиков и 10 единиц бронетехники противника за сутки. Российские бойцы также смогли занять более выгодные позиции почти на всех направлениях, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка «Север» ликвидировала до 300 украинских военных, боевую машину пехоты Bradley производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» около Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцов Харьковской области.

Группировка ВС РФ «Запад» заняла более выгодные рубежи и успешно отбила две контратаки штурмовых групп противника под Синьковкой, Петропавловкой, Табаевкой Харьковской области, Платоновкой в ДНР, Макеевкой и Червоной Дибровой в ЛНР. ВСУ потеряли до 400 человек, танк, две боевые машины РСЗО «Град» и два полевых склада боеприпасов.

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение и ликвидировала до 510 украинских боевиков, две БМП, станцию РЭБ «Буковель-AD» и три полевых склада боеприпасов в районе Зализнянского, Григоровки, Часова Яра, Верхнекаменского, Курахово и Константиновки в ДНР.

Группировка «Центр» также улучшила положение по переднему краю и успешно отразила семь контратак штурмовых групп ВСУ около Кирово, Новгородского, Новоселовки Первой, Розовки, Михайловки и Торецка в ДНР. Потери противника составили до 405 военных, танк, БМП Bradley.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и отбила две контратаки батальонной тактической группы нацгвардии и штурмовой группы теробороны. Ликвидированы до 140 боевиков, два бронетранспортера под Урожайным, Макаровкой и Пречистовкой в ДНР.

Группировка «Днепр» уничтожила до 60 украинских военных, две БМП, три склада боеприпасов ВСУ около Каменского, Нестерянки Запорожской области и Тягинки Херсонской области.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающую машину и иностранных специалистов, обеспечивавших их применение. Поражены цех сборки и места подготовки к запуску БПЛА, скопления боевиков и военной техники противника в 109 районах. Средства ПВО за сутки сбили 76 украинских беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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