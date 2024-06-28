ВС РФ ударили по месту, откуда ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS

Российские военные нанесли удар по местности под контролем ВСУ, откуда противник обстрелял Крым американскими ракетами ATACMS. Склад с ракетами для систем производства США уничтожен, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По данным военных, обстрел Крыма проводили из района в Николаевской области.

«Удар возмездия. Поблизости сёл Шевченково и Котлярово, с территории которых ВСУ запускали ракеты ATACMS по Крыму, прогремел сдвоенный взрыв. Поражён склад с боекомплектом для американских ракетных систем», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Днем 23 июня ВСУ ударили по Севастополю американскими ракетами с кассетной частью. Одна взорвалась в воздухе над пляжем, в результате чего погибли и пострадали более 150 человек. 42 пострадавших до сих пор находятся в больнице, один ребенок в тяжелом состоянии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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