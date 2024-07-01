Специалисты РФ изучают систему наведения и коррекции полета ракет ATACMS

Специалисты России изучают систему наведения и коррекции полета ракет ATACMS, переданных США Украине. В их распоряжение попали блок лазерных гироскопов и GPS модуль, сообщает РИА «Новости». Агентство публикует видео с внутренним устройством ATACMS.

Как отметил специалист по работе с вооружением, в системе наведения ракеты есть три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря которым она удерживается на отстроенной баллистической траектории.

Также в ней находится GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории, добавил он.

По словам собеседника агентства, российские специалисты теперь смогут изучить работу систем ракеты на всей траектории полета и возможности корректирования траектории полета.

ATACMS –оперативно-тактическая баллистическая ракета класса земля – земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS. Вашингтон начал передавать эти ракеты Украине в прошлом году. В апреле Пентагон подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». По данным американских СМИ, на Украину впервые были поставлены ракеты с радиусом поражения 300 км.

Напомним, днем 23 июня ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, и одна ракета взорвалась над пляжем. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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