На Украине более 3 тысяч заключенных отправлены в зону боевых действий

На Украине свыше 3 тыс. заключенных освобождены условно-досрочно по новому закону о мобилизации осужденных и вступили в ряды украинских вооруженных сил. Об этом сообщила замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая агентству Associated Press.

По оценкам минюста, около 27 тыс. заключенных потенциально могут быть освобождены и направлены в воинские части. «Большая часть мотивации исходит от их желания вернуться домой героями, а не от желания вернуться домой из тюрьмы», – сказала Высоцкая.

Закон о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления был подписан Владимиром Зеленским 17 мая. Документом не предусматривается мобилизация заключенных за умышленное убийство двух и более лиц, сексуальное насилие, преступления против основ национальной безопасности и ряд других тяжких статей.

Заключенные могут получить условно-досрочное освобождение по решению суда на основании согласия самого осужденного, согласия медицинской комиссии, собеседования с командиром воинской части. Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться в зону боевых действий, в конце мая.

Министр юстиции Денис Малюська ранее заявлял, что на Украине могут быть мобилизованы 10-20 тыс. заключенных по новому закону, отметив, что многое будет зависеть от военно-врачебных комиссий.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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