Армия России за сутки поразила девять самолетов ВСУ в зоне спецоперации

В зоне спецоперации за сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил противника. Еще два украинских самолета: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти действующих истребителей Су-27 на аэродроме в Миргороде Полтавской области. Еще две вражеские «Сушки», находившиеся на ремонте, получили повреждения. Групповой удар по стоянке самолетов наносился ракетами «Искандер-М».

Силы ПВО в течение суток сбили 81 украинский беспилотник, в том числе Bayraktar TB2 турецкого производства. Кроме того, было перехвачено шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемая авиационная бомба Hammer и реактивный снаряд системы HIMARS.

По данным Минобороны, совокупные суточные потери ВСУ составили не менее 1800 боевиков. Противник также лишился до 60 единиц бронетехники, орудий полевой артиллерии и автомобилей. Кроме того, уничтожены девять полевых складов боеприпасов ВСУ, в том числе три склада артиллерийских снарядов.

Подразделения группировки «Север» за сутки отразили две контратаки сил специальных операций и морской пехоты ВСУ и поразили силы трех бригад противника в районах населенных пунктов Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области, уничтожив до 70 боевиков.

Бойцы группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ около населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Надия и Стельмаховка ЛНР. Противник потерял более 475 боевиков и три склада артиллерийских боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Калинина ДНР и отразили контратаку штурмовых групп противника. В результате было уничтожено более 635 боевиков ВСУ. Кроме того, на этом учатске фронта уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Военнослужащие группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение и уничтожили до 440 боевиков, ударив по силам ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселка Первая ДНР. Также отражены шесть контратак штурмовых групп пяти бригад ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, отразили контратаку и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Урожайное ДНР. ВСУ лишились на этом направлении до 110 боевиков.

Бойцы группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 70 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Жеребянки Запорожской области. Также разбита станция радиоэлектронной борьбы.

В течение суток авиация, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск армии РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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