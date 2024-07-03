На Украине отказались идти на компромиссы с Россией

Киев не готов идти на компромиссы с Москвой ради завершения вооруженного конфликта, в том числе в вопросе изменения границ. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Украина прислушается к любым советам для установления «справедливого мира». «Однако мы не готовы пойти на компромисс по очень важным вещам и ценностям», – цитирует Ермака Reuters. К ним он отнес в том числе территориальную целостность, суверенитет, демократию и свободу.

На вопрос, как Украина оценивает возможные шаги экс-президента США Дональда Трампа по разрешению российско-украинского конфликта, Ермак ответил, что не знает что сказать. Он добавил, что Киев будет убеждать новую американскую администрацию продолжать поддерживать Украину. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться завершения конфликта за 24 часа.

Напомним, накануне в Киеве с визитом побывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам венгерского премьера, в ходе переговоров с Владимиром Зеленским он предложил ему прекратить огонь ради начала переговоров о мирном урегулировании с Россией. Однако Зеленскому эта идея не понравилась, он отметил, что на эту тему нужно подумать, рассказал Орбан.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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