В Минобороны назвали истериками заявления Киева о якобы намеренных ударах ВС РФ по гражданским объектам

В Министерстве обороны России опровергли обвинения киевского режима в намеренном ударе по гражданским объектам на Украине и напомнили, что подобные громкие заявления звучат каждый раз в преддверии «сходки» НАТО.

Сегодня утром ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Атака стала ответом на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики. «Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», – отметили в МО.

При этом оборонном ведомстве подчеркнули, что заявления Киева о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Это подтверждают фото и видео из украинской столицы. На кадрах видны последствия падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

«Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», – заключили в Минобороны России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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