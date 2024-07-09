Российские войска взяли под контроль село Яснобродовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение», – сказано в сообщении.

За сутки силы группировки нанесли поражение формированиям четырех бригад и разведбатальона ВСУ в районах Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецк в ДНР и отразили пять контратак штурмовых групп противника. ВСУ лишились свыше 420 боевиков, боевой бронемашины, четырех автомобилей.

Совокупные суточные потери украинских войск на всех фронтах СВО составили до 2160 боевиков. Кроме того, противник потерял два танка, два бронетранспортера М113 производства США, американскую боевую бронемашину «Humvee». Также уничтожены 13 полевых складов боеприпасов, четыре станции радиоэлектронной борьбы и до 57 единиц полевых орудий, самоходных артиллерийских установок и автомобилей.

В то же время авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожены низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Также поражены цех производства и склад ударных БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 134 районах.

Силы ПВО за сутки сбили 97 дронов и восемь реактивных снарядов HIMARS.

Подразделения группировки войск «Север» за сутки отбили девять контратак штурмовых групп противника и поразили живую силу и технику ВСУ в районах Волчанска, Циркунов и Липцов Харьковской области, уничтожив до 310 боевиков.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ и теробороны у Берестового Харьковской области, Макеевки, Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР. Противник потерял до 420 боевиков и танк.

Самые большие суточные потери ВСУ понесли в зоне действия «Южной» группировки войск, лишившись до 770 боевиков, танка, бронетранспортера М113 и броневика «Humvee». Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Спорного, Григоровки, Курдюмовки, Максимильяновки, Катериновки и Островского в ДНР.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи, отразила три атаки противника и ударила по силам ВСУ у Макаровки, Пречистовки, Сторожевого, Великой Новоселки в ДНР и Чаривного в Запорожской области. В результате уничтожено до 150 боевиков, три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113.

Силы группировки войск «Днепр» нанесли удары по силам пяти бригад морской пехоты и теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Тягинка Херсонской области, уничтожив до 90 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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