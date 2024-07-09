Охота на HIMARS продолжается: ВС РФ разбили еще четыре пусковые установки

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для атак на Крым. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.
Удар высокоточным оружием был также нанесен по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.
В Минобороны отметили, что «цели удара достигнуты».
По данным ведомства, уничтожены четыре пусковые установки РСЗО HIMARS и до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.
Накануне Минобороны сообщало об уничтожении трех пусковых установок РСЗО HIMARS и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших эти комплексы.
Москва, Наталья Петрова
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