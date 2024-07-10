Система ПВО сбила самолет Миг-29 воздушных сил Украины

Средствами ПВО сбит истребитель Миг-29 воздушных сил Украины в зоне специальной военной операции. Кроме того, за сутки ВС РФ отразили восемь контратак штурмовых групп и продвинулись в глубину обороны противника. Киевский режим потерял более двух тысяч военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотных летательных аппаратов, четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS», три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции», – говорится в сообщении.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Improved HAWK, а также склады хранения безэкипажных катеров.

Подразделениями группировки войск «Север», «Центр» и «Восток» отражены в общей сложности восемь контратак механизированной, пехотной и десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и отдельного штурмового батальона ВСУ.

За сутки потери противника составили 2100 боевиков убитыми и ранеными, танк, боевая бронированная машина «Казак» и БМП «Marder», 25 автомобилей, пять гаубиц Д-20 и три Д-30, две пушки М777, две САУ «Гвоздика», две гаубицы М119, четыре станции РЭБ «Анклав-Н», гаубица FH-70, гаубица М198, САУ «Богдана» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-5.

Уничтожены три полевых склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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