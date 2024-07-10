Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16

Норвегия поставит Украине шесть истребителей F-16. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стере на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

По его словам, Осло хочет начать поставки уже в 2024 году. Истребители будут переданы Киеву на безвозмездной основе, передают норвежские СМИ.

Ранее планы передать Украине боевые самолеты подтвердили США, Нидерланды и Дания. Первые F-16, как ожидается, могут быть поставлены на Украину в течение нынешнего лета.

Накануне Владимир Зеленский попросил у стран Запада все 128 истребителей F-16, что есть у них в наличии, посетовав, что западные партнеры обещают Киеву только 10-20.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube