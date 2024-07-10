Зеленский затребовал у Запада все истребители F-16, что есть

Владимир Зеленский попросил у стран Запада все истребители F-16, что есть в наличии. Заявление об этом прозвучало во время выступления главы киевского режима в Центре Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Киеву нужны 128 истребителей, что, по словам Зеленского, равно общему количеству воздушной техники, которая есть у «партнеров» Украины.

«Проблема с F-16 в их числе и в сроках. <…>У нас есть решение о 10-20. Даже есть у нас будет 50, то это ничто», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Кроме того, Зеленский признал, что число переданных США Киеву танков Abrams не смогло изменить ситуацию на поле боя. Судя по данным Минобороны РФ, бойцы российской армии уничтожили уже больше десятка американских танков. Всего США отправили на Украину 31 танк Abrams.

Напомним, 19 июня власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину. При этом Нидерланды объявили, что не будут накладывать ограничения на использование своих F-16 киевским режимом.

Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин счел необдуманным шагом решение Амстердама. Дипломат предупредил, что российская сторона будет рассматривать истребители и аэродромы, с которых они взлетают, в качестве законных военных целей.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube