Под Харьков перебросили мобилизованных украинцев из числа заключенных

В Харьковскую область прибыли несколько рот ВСУ, сформированных из мобилизованных украинцев из числа заключенных. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения», – написал он в своих соцсетях.

По словам эксперта, пока информации об отправке их на линию боевого соприкосновения нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе.

Как уточнил Марочко, амнистированные заключенные находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

Напомним, закон о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления был подписан Владимиром Зеленским 17 мая. Заключенные могут получить условно-досрочное освобождение по решению суда на основании согласия самого осужденного, согласия медицинской комиссии, собеседования с командиром воинской части. Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться в зону боевых действий, в конце мая.

Ранее замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая сообщил, что более 3 тыс. заключенных освобождены условно-досрочно по новому закону о мобилизации осужденных и вступили в ряды ВСУ. По оценкам украинского минюста, около 27 тыс. заключенных потенциально могут быть освобождены и направлены в ряды украинской армии.

Министр юстиции Украины Денис Малюська позднее заявил в интервью FT, что Киев рассчитывает привлечь в ряды ВСУ около 15 тыс. человек из числа заключенных. По его словам, на первом этапе планируется мобилизовать примерно 5 тыс. осужденных. Командиры ВСУ уже посещают колонии и тюрьмы в поисках будущих солдат, добавил министр, уточнив, что более 5 тыс. заключенных захотели вступить в ВСУ. Многих уже освободили по УДО и отправили в учебные центры.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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