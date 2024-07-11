Киевский режим потратит переданные Евросоюзом доходы от замороженных российских активов на боеприпасы. Первый транш составит около 1,5 млрд евро.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что первый транш поступит в Киев в начале августа. Сумма перевода составит 1,5 млрд евро, а позже Киев рассчитывает каждый год получать по 2,5-3 млрд евро.
На первые полтора миллиарда Киев закупит боеприпасы и средства ПВО, а также окажет поддержку украинским производителям. Оплаченные Евросоюзом товары Украина ждет до конца 2024 года, передает «Страна.ua».
В конце июня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что главы МИД стран блока согласовали решение передать 1,4 млрд евро из прибыли от российских активов в Европейский фонд мира. Из него будет финансироваться закупка вооружений для киевского режима.
Киев, Наталья Рязанова
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