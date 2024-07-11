Киев рассказал, на что потратит доходы от замороженных ЕС активов России

Киевский режим потратит переданные Евросоюзом доходы от замороженных российских активов на боеприпасы. Первый транш составит около 1,5 млрд евро.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что первый транш поступит в Киев в начале августа. Сумма перевода составит 1,5 млрд евро, а позже Киев рассчитывает каждый год получать по 2,5-3 млрд евро.

На первые полтора миллиарда Киев закупит боеприпасы и средства ПВО, а также окажет поддержку украинским производителям. Оплаченные Евросоюзом товары Украина ждет до конца 2024 года, передает «Страна.ua».

В конце июня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что главы МИД стран блока согласовали решение передать 1,4 млрд евро из прибыли от российских активов в Европейский фонд мира. Из него будет финансироваться закупка вооружений для киевского режима.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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