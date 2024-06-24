ЕС одобрил выделение Киеву 1,4 млрд евро на оружие из прибыли от замороженных российских активов

Верховный представитель по вопросам внешней политики и безопасности ЕС Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания Европейского совета в Люксембурге в понедельник, 24 июня, заявил, что главы МИД 27 стран-членов Евросоюза согласовали решение передать Украине 1,4 млрд. евро из прибыли от замороженных активов России в Европейский фонд мира для военной помощи, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Боррель сказал: «Министры сегодня согласовали законодательные рамки для использования доходов от обездвиженных российских активов, которые будут направлены в Европейский фонд мира. Прибыль от российских активов будет скорейшим образом использована на благо Украины. €1,4 млрд. будут перечислены 3-го числа следующего месяца, еще €1 млрд. – до конца года. Эти средства пойдут на закупку систем ПВО и боеприпасов для Украины, а также на поддержку ее оборонной промышленности».

«Осталась одна страна, которая блокирует использование около шести млрд евро Европейского мирного фонда для Украины. Разблокирование этих средств лидеры обсудят на следующем заседании Европейского совета», – добавил глава евродипломатии.

Люксембург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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