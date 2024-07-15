Средства ПВО сбили украинский истребитель и 36 беспилотников в зоне СВО

Средствами противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены пять снарядов HIMARS и 36 дронов. Тем временем, подразделения российской армии отразили 14 контратак штурмовых групп и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», – говорится в сообщении.

В зоне ответственности группировки войск «Запад», где бойцы ВС РФ отразили четыре контратаки штурмовых групп, киевский режим потерял 585 военнослужащих, две БМП и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две САУ «Krab», САУ «Archer», гаубицы: L-119 и М119, станция РЭБ «Буковель-AD». За сутки уничтожено девять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Большие потери противник понес от действий «Южной» группировки войск. На этом направлении российские подразделения отразили три атаки, а также улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 540 солдат, две боевые бронированные машины «HMMWV» и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: гаубица М777, САУ «Krab» и «Paladin», гаубица «FH-70», три гаубицы «Мста-Б», четыре орудия Д-20, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие М119 боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции РЭБ «Анклав».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили шесть контратак двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и отдельного штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 340 боевиков, три автомобиля, САУ «Акация», две гаубицы Д-30.

Северная группировка войск отбила одну контратаку и поразила живую силу и технику украинских военных в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора. Потери противника составили до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две гаубицы М777, гаубица М198, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, станция РЭБ «Нота».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Макаровка в ДНР и Луговское в Запорожской области. Противник потерял до 125 боевиков, БТР М113, два автомобиля, две гаубицы FH-70, орудие Д-20.

В зоне ответственности группировки войск «Днепр» ВСУ лишились до 110 военнослужащих, шести автомобилей, гаубицы М777, орудия «Мста-Б», гаубицы Д-30, двух станций РЭБ «Анклав-Н».

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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