СМИ рассказали о немецких снайперах в рядах ВСУ под Часовым Яром

Наемники из ФРГ участвуют в боевых действиях в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР) против российских сил. Среди иностранцев есть снайперы, и некоторые действуют в составе ВСУ с 2022 года, пишет Der Spiegel.

Издание рассказало о 49-летнем снайпере Отто из Баварии. Он обучался снайперскому делу в бундесвере и примкнул к украинской армии в 2022 году. С тех пор вместе с пехотными отрядами ВСУ немец воевал против российских подразделений.

Сейчас Отто находится в Часовом Яре, где россияне постепенно занимают один район за другим.

По данным СКР, более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил. 422 наемника объявлены в международный розыск.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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